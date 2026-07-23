В Донецке в результате обстрела ВСУ ранен мужчина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины был ранен мирный житель.

- По поступившей информации, в Куйбышевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получил мужчина 1958 года рождения, - сказал глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Он добавил, что пострадавшему оказана квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что 22 июля в результате атак со стороны вооруженных формирований Украины с применением беспилотников, а также из-за детонации взрывоопасных предметов в Донецкой Народной Республике погибли два человека и еще десять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. На автомобильной дороге Донецк - Амвросиевка вражеский ударный беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего находившиеся в салоне мужчина и женщина получили смертельные ранения.

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