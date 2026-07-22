В ДНР 22 июля два человека погибли и десять ранены при атаках ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атак со стороны вооруженных формирований Украины с применением беспилотников, а также из-за детонации взрывоопасных предметов в Донецкой Народной Республике погибли два человека и еще десять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, выразив искренние соболезнования родным и близким погибших.

Трагедия, унесшая жизни людей, произошла в Амвросиевском округе. На автомобильной дороге Донецк - Амвросиевка вражеский ударный беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего находившиеся в салоне мужчина и женщина получили смертельные ранения.

Основной удар по числу пострадавших пришелся на Горловку, где ранения получили восемь человек. В Никитовском районе города на остановке общественного транспорта пострадали двое мужчин 1959 и 1976 годов рождения. В Центрально-Городском районе под удар попали сотрудники местного коммунального предприятия: ранения получили женщины 1959 и 1965 годов рождения, мужчины 1964, 1982, 1998 годов рождения. Еще одна местная жительница 1980 года рождения пострадала на открытой местности в Калининском районе Горловки.

В Шахтерске травмы средней степени тяжести получил мужчина 1962 года рождения, а в Селидово Красноармейского муниципального округа мужчина 1946 года подорвался на противопехотной мине типа «Лепесток» прямо на своем приусадебном участке.

- Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым, - сказал Глава ДНР.

В ходе обстрелов ВСУ в Донецке, Торезе, Мариуполе, Дебальцево, Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском округах были повреждены пять жилых домов, автомобиль и пять гражданских объектов инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киевском районе Донецка утонул 66-летний мужчина

С начала года в ДНР утонули 22 человека (подробнее)