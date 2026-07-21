В Киевском районе Донецка утонул 66-летний мужчина. Фото: МЧС России по ДНР

В Киевском районе Донецка утонул 66-летний мужчина. Он пошел купаться на пруд и не вернулся домой. Позже родственники обнаружили тело в 15 метрах от берега.

- Водолазы МЧС России с помощью специальных средств извлекли утонувшего мужчину на сушу и передали сотрудникам правоохранительных органов. На месте работали пять специалистов и единица техники МЧС России, - сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР.

С начала года в Донецкой Народной Республике утонули 22 человека. МЧС напоминает: не переоценивайте силы, не купайтесь в нетрезвом виде, при плохом самочувствии и в темноте, не ныряйте в незнакомых местах.

Ранее сообщалось, что в Горловке сотрудники МЧС спасли женщину при пожаре. Днем в четырехэтажном доме загорелась квартира на третьем этаже. Пламя быстро охватило помещение, дым распространился по этажу, жильцы вызвали пожарных. В горящей квартире никого не было.

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