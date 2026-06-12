В Горловке сотрудники МЧС России спасли женщину при пожаре. Фото (архив): МЧС России по ДНР

В Горловке сотрудники МЧС спасли женщину при пожаре. Днем в четырехэтажном доме загорелась квартира на третьем этаже. Пламя быстро охватило помещение, дым распространился по этажу, жильцы вызвали пожарных. В горящей квартире никого не было. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Из соседней квартиры газодымозащитники эвакуировали в спасательном устройстве 49-летнюю женщину. Медицинская помощь ей не потребовалась. Огнеборцы быстро потушили пожар и не дали огню распространиться. Уничтожены пластиковая обшивка потолка, оконный блок, вещи и мебель на 15 квадратах, закопчены 60 квадратов стен.

Причина пожара устанавливается. На месте работали 12 специалистов и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Ворошиловском районе Донецка в Первом городском пруду утонул молодой человек. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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