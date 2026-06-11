На берегах водохранилища Донецкое море волонтеры собрали 55 мешков мусора. Фото: ТГ/Шебалков

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» сотрудники Минприроды ДНР вместе с коллегами из Донского бассейнового водного управления и представителями «Единой России» провели уборку на берегу водохранилища «Донецкое море». Акция прошла в рамках всероссийской акции «Вода России».

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Донецкой Народной Республики Алексей Шебалков, более 30 человек очистили километр береговой линии от пластиковых и стеклянных бутылок, кофейных стаканчиков, одноразовой посуды, автомобильных шин, упаковок, пакетов и жестяных банок. Всего собрали 55 мешков мусора.

Ранее сообщалось, что в ДНР продолжаются мероприятия по оздоровлению рек. Основные усилия направлены на устранение загрязнений и засорений, чтобы улучшить проходимость русел и экологическое состояние водных объектов. Специалисты провели комиссионные обследования участков реки Кальмиус в Старобешевском округе. По итогам для расчистки выбран участок в районе Комсомольского.

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