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НовостиОбщество11 июня 2026 18:45

На берегах водохранилища Донецкое море волонтеры собрали 55 мешков мусора

Более 30 человек очистили километр береговой линии Донецкого моря от мусора
Владислав ГУЩИН
На берегах водохранилища Донецкое море волонтеры собрали 55 мешков мусора. Фото: ТГ/Шебалков

На берегах водохранилища Донецкое море волонтеры собрали 55 мешков мусора. Фото: ТГ/Шебалков

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» сотрудники Минприроды ДНР вместе с коллегами из Донского бассейнового водного управления и представителями «Единой России» провели уборку на берегу водохранилища «Донецкое море». Акция прошла в рамках всероссийской акции «Вода России».

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Донецкой Народной Республики Алексей Шебалков, более 30 человек очистили километр береговой линии от пластиковых и стеклянных бутылок, кофейных стаканчиков, одноразовой посуды, автомобильных шин, упаковок, пакетов и жестяных банок. Всего собрали 55 мешков мусора.

Ранее сообщалось, что в ДНР продолжаются мероприятия по оздоровлению рек. Основные усилия направлены на устранение загрязнений и засорений, чтобы улучшить проходимость русел и экологическое состояние водных объектов. Специалисты провели комиссионные обследования участков реки Кальмиус в Старобешевском округе. По итогам для расчистки выбран участок в районе Комсомольского.

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