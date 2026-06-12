В Донецке в Первом городском пруду утонул молодой человек. Фото (архив): Администрация города Донецка

В Ворошиловском районе Донецка в Первом городском пруду утонул молодой человек. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

- По поступившей информации, в Ворошиловском районе в Первом городском пруду утонул молодой человек 2009 года рождения, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка получили ранения двое юношей. Они пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета. Инцидент произошел 11 июня. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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