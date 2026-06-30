В Донецке при атаке БПЛА ВСУ погиб командир отделения МЧС России. Фото: МЧС России по ДНР

В Донецке при атаке БПЛА ВСУ погиб сотрудник МЧС, еще трое ранены. Поздней ночью огнеборцы 10-й пожарно-спасательной части выехали тушить два грузовика, загоревшихся от удара дрона. Во время работы беспилотники нанесли несколько повторных ударов. Четверо спасателей госпитализированы.

- К сожалению, командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью – его сердце остановилось в одном из отделений больницы, - сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР.

Там добавили, что погибшим оказался командир отделения Владимир Голованов, ему был 51 год. У него остались двое сыновей - 20 и 23 лет. Старший работает начальником караула в пожарной части города Енакиево. За плечами Голованова 30 лет службы. В 2014 году он не покинул пост, остался верен долгу, с началом СВО не ушел. Не раз тушил пожары после обстрелов, спас сотни людей. Награжден медалью «За отвагу на пожаре».

МЧС России по ДНР выразили соболезнования родным и близким.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке при повторной атаке БПЛА погиб сотрудник МЧС России, трое ранены

В Донецке пожарные попали под удар дронов ВСУ при тушении грузовиков (подробнее)