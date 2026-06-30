В Донецке при повторной атаке БПЛА погиб сотрудник МЧС России, трое ранены. Фото: МЧС России по ДНР

В Донецке при повторной атаке дрона вооруженных формирований Украины погиб сотрудник МЧС, трое пострадали.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР, поздней ночью в Донецке огнеборцы 10-й пожарно-спасательной части выехали на тушение двух грузовых автомобилей, загоревшихся в результате атаки беспилотника. Во время проведения работ дроны повторно нанесли несколько ударов по месту происшествия.

В результате ударов четверо сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы. Один из пострадавших пожарных, получивший осколочные ранения, до приезда бригады скорой помощи успел наложить жгут водителю автоцистерны, остановив артериальное кровотечение. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

- К сожалению, командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью - его сердце остановилось в одном из отделений больницы, - сказали в ведомстве.

МЧС России по ДНР сообщили, что погибшим оказался Владимир Голованов - командир отделения 10 пожарно-спасательной части Донецка. Его жизнь оборвалась на 52-м году. За его плечами - 30 лет самоотверженной службы в пожарной охране. В 2014 году, с началом боевых действий, он не покинул свой пост и остался верен долгу. С началом СВО решимость остаться в рядах спасателей также не угасла. Не раз тушил пожары после обстрелов, спас сотни людей. Награжден медалью «За отвагу на пожаре». У него остались двое сыновей - 20 и 23 лет. Старший - работает начальником караула в пожарной части города Енакиево.

В МЧС выразили соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось, что в Донецке в результате ночной атаки БПЛА вооруженных формирований Украины пострадала мирная жительница. Инцидент произошел в Буденновском районе. Также в результате атак ВСУ в Кировском районе столицы ДНР повреждены два грузовых автомобиля, и инфраструктура автозаправочной станции. В Калининском районе уничтожены автобус и грузовой автомобиль.

Кроме того, трое человек погибли и 13 пострадали в ДНР из-за атак БПЛА ВСУ 29 июня.

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