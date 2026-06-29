Лучшие встретились с Путиным: 44 лейтенанта пополнили ряды МЧС в ДНР

44 лейтенанта пополнили ряды МЧС в ДНР. Фото: МЧС России

Ряды МЧС России пополнили 44 молодых лейтенанта. В Донецке состоялась торжественная церемония вручения дипломов о высшем образовании выпускникам Донецкого института ГПС МЧС России. Это событие стало важным этапом в жизни молодых офицеров, которые приступают к службе в условиях непростой оперативной обстановки в регионе.

С напутственными словами к выпускникам обратился заместитель главы МЧС России Алексей Кострубицкий. Он подчеркнул важность осознанного выбора офицеров, которые будут бороться с последствиями обстрелов и атак БПЛА, проводить разминирование территорий и обеспечивать безопасность жителей Донбасса.

- Пусть полученные знания будут вашей надежной опорой, а решительность и профессионализм станут залогом безопасности жителей региона, - сказал он.

Донецкий институт ГПС МЧС России за девять лет своей деятельности выпустил более 1500 специалистов, 280 из которых получили офицерские звания. Начальник института Михаил Кожевников отметил, что курсанты уже имеют опыт практической работы: они участвовали в аварийно-восстановительных работах на освобожденных территориях, доставляли гуманитарную помощь и помогали в поиске пропавших граждан в рамках работы горячей линии.

44 лейтенанта пополнили ряды МЧС в ДНР. Фото: МЧС России

Среди выпускников много продолжателей династий. Так, Андрей Янченко, чей отец Алексей Янченко руководит управлением гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по ДНР, вскоре приступит к обязанностям начальника караула пожарной части в Макеевке. Молодой специалист признался, что всегда мечтал быть в числе первых, кто прибывает на место происшествия для спасения жизней.

44 лейтенанта пополнили ряды МЧС в ДНР. Фото: МЧС России

- Первый этап пройден. В дальнейшем хочу продолжить путь своего отца и достичь таких же высот, как и он, - отметил Андрей Янченко.

44 лейтенанта пополнили ряды МЧС в ДНР. Фото: МЧС России

Четверо выпускников, завершивших обучение с отличием, накануне выпуска удостоились чести встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Все молодые офицеры уже распределены по территориальным подразделениям МЧС России в Республике, где они продолжат славные традиции спасательной службы и будут защищать население от современных угроз.

44 лейтенанта пополнили ряды МЧС в ДНР. Фото: МЧС России

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