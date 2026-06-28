Донецкая муздрама завершила сезон премьерой «Квадратуры круга». Фото: Министерство культуры ДНР

Коллектив Донецкого музыкально-драматического театра имени Бровуна завершил свой 99-й театральный сезон премьерой комсомольского водевиля Валентина Катаева «Квадратура круга». Пьеса, отмечающая в этом году свой 99-летний юбилей с момента написания, была названа Константином Станиславским «умной, талантливой шуткой Катаева». Для постановки в Донецк приехал давний друг театра, главный режиссер Бийского драматического театра Сергей Бобровский, известный донецким зрителям по ряду работ, включая комедию Александра Островского «Наливные яблоки» из «Золотого фонда театра». Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Донецкая муздрама завершила сезон премьерой «Квадратуры круга». Фото: Министерство культуры ДНР

Сергей Бобровский обратился к советской классике, где герои на стыке эпох пытаются построить идеальную семью, руководствуясь логикой и разумом. Однако их чувства вступают в противоречие со строгими формулами и теориями, ставя под сомнение все расчеты. Режиссер отметил, что «Квадратура круга» - это вечный материал, который позволяет вспомнить времена Советского Союза и переосмыслить исторический контекст.

Донецкая муздрама завершила сезон премьерой «Квадратуры круга». Фото: Министерство культуры ДНР

Главные роли достались молодым артистам: Дмитрий Зуев (Вася), Владислав Фатеев (Абрам), Лена Комарь (Тоня) и Татьяна Алтынник (Людмила) воплотили образы двух молодых семейных пар, вынужденных жить в одной коммунальной квартире.

- В муздраме это уже моя вторая роль. Людмилочка мне нравится тем, что она живет светлыми эмоциями, - поделилась своими мыслями актриса Татьяна Алтынник.

Донецкая муздрама завершила сезон премьерой «Квадратуры круга». Фото: Министерство культуры ДНР

- У меня потрясающая роль. Я ее окрестила так: «сталь, которая плавится под гнетом любви». Тоня - комсомолка, убежденная в том, что новый режим – самый лучший режим в мире, и что все происходит так, как должно, - рассказала Лена Комарь.

Над визуальным оформлением спектакля работали главный художник театра, заслуженный работник культуры ДНР Руслан Фадиенко и художник по костюмам Ольга Кузнецова, воссоздав на сцене аутентичную коммунальную квартиру 20-х годов. Атмосферу эпохи также передавали песни, в том числе необычное исполнение «Марсельезы», над которым работала главный хормейстер театра, заслуженного деятеля искусств Украины Татьяны Пащук.

На сцене также появились яркие второстепенные персонажи: поэта Емельяна Черноземного сыграл Константин Банников, его напарника Барабанщика – Евгений Попов, мудрого товарища Флавия - Владимир Быковский. Роли идейных комсомольцев исполнили Алексей Бондаренко, Александр Коверин, Яна Янатьева и Дарья Чернышева, также выступившая в роли Сашки.

Донецкая муздрама завершила сезон премьерой «Квадратуры круга». Фото: Министерство культуры ДНР

Генеральный директор и художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Наталья Волкова высоко оценила работу Сергея Бобровского с молодыми актерами, отметив, что спектакль не просто история о переломном историческом моменте, но и о том, что во все времена центральной темой остается любовь.

Ранее сообщалось, что заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» успешно завершил первую часть своего гастрольного тура в рамках ХХ юбилейного Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Выступления коллектива из Донецкой Народной Республики, который в этом году впервые принимает участие в проекте Надежды Бабкиной, состоялись в городах Калужской области.

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