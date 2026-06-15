Ансамбль «Донбасс» завершил первый этап гастролей на фестивале «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» успешно завершил первую часть своего гастрольного тура в рамках ХХ юбилейного Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Выступления коллектива из Донецкой Народной Республики, который в этом году впервые принимает участие в проекте Надежды Бабкиной, состоялись в городах Калужской области. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Ансамбль «Донбасс» завершил первый этап гастролей на фестивале «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Гастроли стартовали с пресс-конференции в Информационном центре по атомной энергии в Обнинске. Вместе с автором проекта, народной артисткой России Надеждой Бабкиной, во встрече приняла участие генеральный директор и художественный руководитель ансамбля «Донбасс» Ольга Горячева. После этого начался насыщенный марафон ежедневных благотворительных концертов, которые прошли в Обнинске, Балабаново, Людиново, Мосальске, Медыни, Тарусе и завершились масштабным гала-концертом на Театральной площади в Калуге.

Ансамбль «Донбасс» завершил первый этап гастролей на фестивале «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Руководитель ансамбля Ольга Горячева отметила, что подобные выступления объединяют народную песню, академическое искусство и современную хореографию в единое действие, посвященное любви к Родине и сохранению духовных ценностей.

Ансамбль «Донбасс» завершил первый этап гастролей на фестивале «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

- Для нашего коллектива большая радость и честь участвовать в таком беспрецедентно масштабном и значимом для нашей страны проекте - настоящем празднике народной культуры. И мы своими номерами вносим яркий «донбасский» штрих в красочную культурную палитру многонациональной России, - сказала она.

Ансамбль «Донбасс» завершил первый этап гастролей на фестивале «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Помимо масштабных концертных программ, важной частью фестиваля в Калужской области стали уникальные бесплатные мастер-классы по народному вокалу и сохранению фольклорных традиций, которые артисты провели в Балабаново и Калуге. Теперь фестивальную эстафету принимает Владимирская область, где донецкий ансамбль продолжит свои выступления перед российскими зрителями.

Ансамбль «Донбасс» завершил первый этап гастролей на фестивале «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мистер Икс», «Алые паруса» и «Цирк зажигает огни»: Афиша мероприятий в Донецке с 15 по 21 июня 2026 года

Публикуем афишу спектаклей и концертов в Донецке с 15 по 21 июня 2026 года (подробнее)