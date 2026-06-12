Опера в трех действиях «Турандот». Фото: «Донбасс Опера»

С 15 по 21 июня 2026 года культурная жизнь в Донецке будет насыщенной. Жителей и гостей города ждет калейдоскоп мероприятий, подготовленных городскими учреждениями культуры. Захватывающие театральные постановки, грандиозные музыкальные концерты, познавательные музейные экспозиции и яркое цирковое шоу - каждый сможет найти себе развлечение по душе. А наша афиша станет незаменимым помощником в планировании досуга.

«ДОНБАСС ОПЕРА»

Комическая опера в одном действии «Сначала музыка, а потом слова». Театральная гостиная. 19 июня в 17:00

Комическая опера в одном действии «Сначала музыка, а потом слова». Фото: «Донбасс Опера»

«Сначала музыка, а потом слова»! Или наоборот? В комической опере о театральном закулисье к певческому соревнованию двух примадонн добавлена тема извечного спора, что главнее: музыка или слова.

Опера в трех действиях «Турандот». Главная сцена. 20 июня в 15:00

Принцесса Турандот станет женой того, кто разгадает три загадки, иные будут обезглавлены. Многие мужчины проиграли в борьбе за сердце надменной и величественной Турандот. Но найдется ли тот, кто отгадает три загадки и сможет растопить холодную душу жестокой принцессы?

Опера в трех действиях «Мистер Икс». Главная сцена. 21 июня в 15:00

Опера в трех действиях «Мистер Икс». Фото: «Донбасс Опера»

Он презирается высшим светом и вынужден трудом циркового артиста зарабатывать себе на жизнь. Он скрывает свое имя и выступает в маске на арене цирка под псевдонимом «Мистер Икс». Кто же он на самом деле?

На пути к любви и счастью Мистера Икс и богатой вдовы Теодоры стоит Барон де Кревельяк. Он задумывает хитрую и подлую интригу. Параллельно развивается история любви юной циркачки Мари и Тони. Но есть человек, который всячески старается рассорить возлюбленных.

ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

17 июня в 16:00 (Аметистовый зал) – «Рок-скрипка. Акустика», 12+

18 июня в 16:00 (Аметистовый зал) – «Неофолк из Донбасса», 12+

19 июня в 16:00 (Аметистовый зал) – «Джаз в аметистовом. Джазовый коктейль», 12+

20 июня в 16:00 (Аметистовый зал) – «Песни Великой Победы», 12+

21 июня в 13:00 (Аметистовый зал) – «Мы этой памяти верны», 12+

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

20 июня в 11:00 – Проект «ТЕАТР и К» спектакль «Кто украл светофор?», 3+

На дороге царят свои законы и если их не соблюдать, то можно серьезно пострадать. Оказывается, правила дорожного движения нужны не только в городе, но и в лесу. Поэтому лесные обитатели Ежик, Мишка и Белочка решили обезопасить движение на тропинках и поставить светофор. Но в этот момент в лес из путешествия возвращается Лиса и светофор внезапно пропадает. Вот тут-то начинается самый настоящий детектив. Находчивые звери затевают расследование и находят воришку.

20 июня в 15:00 – «Алые паруса», 12+

«Алые паруса». Фото: Донецкий республиканский академический молодежный театр

Музыкальная феерия «Алые паруса» по мотивам произведений Александра Грина – это история о том, как нелегко верить в свою мечту, как важно хранить надежду и беречь свою веру в океане безверия. О том, что каждый вечер кто-то обязательно должен зажигать огни маяка, даже если к берегу уже сто лет не причаливал ни один корабль.

21 июня в 11:00 – Спектакль «Кошка, которая гуляла сама по себе...», 6+

Спектакль «Кошка, которая гуляла сама по себе» ждет вас и ваших маленьких исследователей! Хотите узнать, почему Кошка не стала служить человеку, как Собака или Лошадь? Почему она гуляет сама по себе и приходит в дом только тогда, когда ей захочется?

21 июня в 17:00 – «ЛюТи», 16+

Невероятное событие в 2-х действиях по пьесе А. Дударева «ЛюТи» - Он и Она...

Чем может закончиться объяснение в любви между двумя незнакомыми людьми в новогоднюю ночь?

ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

16 июня в 10:30 – «Лисенок – плут», 0+

Спектакль «Лисенок-плут» — веселая и поучительная история о Лисенке, который считал себя самым хитрым, самым умным и постоянно пытался всех обмануть. Его проделки в конце концов надоели Зайцу и Медвежонку. И они решили проучить обманщика.

19 июня в 11:00 и 14:00 – «Кот в сапогах», 6+

Безмерно хитрый и смелый Кот в сапогах - верный друг и помощник своего хозяина Жака. Проявляя чудеса сообразительности, Кот помогает бедному Жаку пройти череду преград чтоб тот в финале предстал перед нами не только знатным и богатым синьором, но и мужем до головокружения влюблённой в него принцессы. Спектакль полон интерактивов, которые делают зрителей непосредственным участником веселых приключений Кота в сапогах и его хозяина Жака.

20 июня в 11:00 и 13:00 – «Гуси-лебеди», 0+

«Гуси-лебеди». Фото: Донецкий театр кукол

Уезжая на ярмарку, родители оставляют Иванушку под присмотром старшей сестры. Ослушавшись отца с матерью, Ульянушка уходит к подружкам, а маленького братца в это время похищают гуси-лебеди. Теперь чтоб вернуть брата девочке необходимо отправиться в непростое путешествие и обхитрить саму Бабу Ягу.

20 июня 15:00 и 21 июня в 15:00 - Спектакль-променад «День открытых дверей», 6+

Вы совершите прогулку по театру, когда он живет жизнью, которая обычно скрыта от зрителей. Перед вами откроются двери, в которые «Посторонним вход запрещён». Наше путешествие начнется с рассказа как создается кукла для спектакля. А дальше наш путь лежит в зрительный зал. Там вам откроются тайны «закулисья», а возможно, увидите и репетицию спектакля. Это очень интересно, но всегда скрыто от зрителей. Следующая остановка- Музей театра. Вы узнаете историю появления искусства театра кукол, познакомитесь с экспонатами музея, и даже попробуете себя в роли кукловода, взяв в руки настоящую театральную куклу. Ну и, конечно же, будет большим разочарованием прийти в театр, и не увидеть спектакль. Что бы этого не произошло, мы приглашаем вас на спектакль «Королевский бутерброд», который мы покажем вам прямо в Музее.

21 июня 11:00 и 21 июня в 13:00 - «Приключения автомобильчика», 0+

Герои этой городской сказки — Жужик, Дядюшка Фонарь, Эвакуатор и Тетушка Тумба в увлекательной форме знакомят зрителей с правилами дорожного движения, а также показывают, как можно избежать опасностей, подстерегающих нас на дороге.

ЦЕНТР СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С 18 по 21 июня с 10:00 до 18:00 – Ради жизни на земле (музей героев подполья Донецка), 6+

В составе экспозиции находится 450 музейных предметов — как подлинных, так и в мультимедийном формате. Уникальные экспонаты, а также кадры документальной кинохроники в сочетании с интерактивными программами, отражающие трагедию временной оккупации Донбасса нацистами, свидетельствуют о героических усилиях советского народа по освобождению родной земли.

20 июня в 13:00 – «Легенды русского рока», 12+

В программе – песни из репертуара советских и российских рок-групп.

ДОНЕЦКИЙ ЦИРК «КОСМОС»

«Цирк зажигает огни». Фото: Донецкий цирк «Космос»

20 июня в 12:00, 21 июня в 11:00 и 14:30 – «Цирк зажигает огни»

Донецкий цирк «Космос», при поддержке Росгосцирка, представляет новую программу. Возрастные рекомендации: 0+. Продолжительность представления: 2 часа 30 минут (1 антракт).

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