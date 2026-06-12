Ветераны из ДНР представили регион на турнире «Нарды без границ» в Ставрополе. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

В Ставрополе завершился межрегиональный турнир по длинным нардам «Нарды без границ», организованный для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования собрали 68 участников из 19 субъектов Российской Федерации - от Сахалина до Калининграда. Донецкую Народную Республику на турнире представили четверо ветеранов боевых действий, состоящих на сопровождении в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Ветераны из ДНР представили регион на турнире «Нарды без границ» в Ставрополе. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

Прошедший турнир стал беспрецедентным по своему масштабу событием в области адаптивного спорта. Более половины его участников - это ветераны боевых действий. Для них интеллектуальные состязания стали важным этапом не медицинской, а социальной реабилитации, позволяющим вернуться к активной общественной жизни и найти единомышленников.

Соревнования проходили в строгом профессиональном формате с обязательным контролем времени. За три дня плотной турнирной сетки спортсмены провели по 11 сложнейших матчей, каждый из которых длился от полутора до двух часов, что потребовало от участников максимальной концентрации и стратегического мышления.

Ветераны из ДНР представили регион на турнире «Нарды без границ» в Ставрополе. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

Сборная ДНР в составе Виктора Балабана, Сергея Куделина, Валентина Гречки и Назара Куринного продемонстрировала высокий уровень мастерства и волю к победе.

Назар Куринный показал блестящую тактическую игру и занял четвертое место, лишь немного уступив призерам турнира. Сергей Куделин вошел в десятку лучших, завоевав девятое место.

Виктор Балабан и Валентин Гречка разделили достойную 19-ю позицию, показав отличную стойкость в условиях жесткой конкуренции.

Ветераны из ДНР представили регион на турнире «Нарды без границ» в Ставрополе. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

- Это было непростое, но невероятно интересное соревнование. Уровень конкуренции был высок, каждая партия представляла собой серьезное испытание. Четвертое место - достойный результат, но я всегда нацелен на более высокие достижения. Спасибо организаторам за высокий уровень проведения турнира и за возможность принять в нем участие, - отметил Назар Куринный.

Турнир в Ставрополе стал важным шагом в развитии параспорта в России, наглядно доказав, что сила духа и воля к победе способны преодолеть любые физические ограничения.

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