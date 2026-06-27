Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство», приуроченный ко Дню молодежи», в Донецке прошел на ура. Благодаря национальному проекту «Молодежь и дети», в его программе больше сорока локаций.

Главным арт-объектом праздника была белая фигура коня – символа Дня молодежи в этом году. Каждый желающий мог оставить на нем свои пожелания, рисунки, идеи.

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел на ура Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

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