Новые физкультурно-оздоровительные комплексы и модульные бассейны: Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец рассказал, как развивается спортивная инфраструктура региона

Максим Швец считает важным развивать все виды спорта Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Недавно в Кировском районе Донецка, где спортивная инфраструктура была развита недостаточно, открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он полностью готов принимать всех желающих заниматься спортом. Об этом и многом другом в интервью «КП Донецк» рассказал министр спорта и туризма Донецкой Народной Республики Максим Швец.

СПОРТ СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

– Мы продолжим делать все, чтобы у каждого жителя – от юных спортсменов до ветеранов – была возможность тренироваться в комфортных и современных условиях, – говорит Максим Николаевич. – Строим физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, а также восстанавливаем наши спортивные объекты. Например, в стадии ремонта наша легендарная конно-спортивная школа «Локомотив» в Макеевке. Заканчивается восстановление ледового дворца «Айс-Арена» в Мариуполе. Он станет полноценной спортивной площадкой для занятий хоккеем с шайбой и фигурным катанием. На «Айс-Арена» будут тренироваться как профессиональные спортсмены, так она будет доступна и для любительского спорта.

Кроме того, сейчас завершается монтаж физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта в Макеевке. Практически готов модульный бассейн в Пролетарском районе Донецка, сейчас строители благоустраивают его прилегающую территорию.

Также возводится физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий настольным теннисом и проведения соревнований в донецком парке Щербакова. Стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Куйбышевском районе столицы ДНР. Возведение подобного спортивного объекта начато и в городе Комсомольское.

Сборная команда ДНР по баскетболу среди юниоров показывает высокие результаты Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Сборная команда ДНР по баскетболу среди юниоров показывает высокие результаты Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

– Сколько видов спорта развивается в регионе?

– 95! Больше 250 тысяч жителей Республики в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимаются физической культурой и спортом.

Недавно спортсменка Инесса Мазурик из Донецка в дисциплине прыжки с шестом выиграла Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет в Челябинске. В острейшей борьбе с результатом 4,15 метров она обошла соперницу из Санкт-Петербурга и выполнила норматив мастера спорта России. Боксерша из Макеевки Светлана Яхонтова, показав высокий уровень подготовки, завоевала золото на Первенстве России по боксу среди юниорок 17–18 лет в Краснодаре.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ ВИДАМ СПОРТА

– Какие виды спорта развиваются активнее?

– Для нас важно, чтобы развивались все виды спорта. В регионе есть традиционные виды спорта, которые исторически развиваются более активно. Единоборства, самбо, спортивная борьба, бокс, кикбоксинг. Это те виды спорта, занимающиеся которым постоянно привозят большое количество медалей, и у которых большая массовость.

Сборная команда ДНР по баскетболу среди юниоров показывает высокие результаты Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Немало внимания уделяется футболу, поскольку это один из самых массовых видов спорта. И баскетбол не отстает по массовости. Примечательно, что донецкая баскетбольная школьная лига в этом году собрала более 70 команд. Это фундамент для будущих звезд. Баскетбольная школьная лига – это уникальный социально-спортивный проект, в рамках которого учащимся общеобразовательных школ Донецка предоставляется возможность на бесплатной основе профессионально заниматься баскетболом в своих школах под руководством опытных тренеров областной Федерации баскетбола и участвовать в полноценном регулярном Чемпионате среди школьных команд. В каждой школе, которая участвует в Лиге, закрепляется профессиональный тренер и формируется школьный баскетбольный клуб, со своим названием, логотипом, игровой формой, группой поддержки, менеджерами команд, пресс-службой и фан-движением.

– А какое место у хоккея?

– Важное. Недавно команда Хоккейного клуба «Донецк» в возрастной категории 40+ заняла третье место в Ночной хоккейной лиге в Сочи. Детский хоккей у нас тоже очень хорошо развивается.

СПРАВКА «КП»

Максим Швец – министр спорта и туризма ДНР. Максим Николаевич – человек с выдающимся спортивным прошлым. Он является двукратным чемпионом мира по боевому самбо, обладателем Кубка мира по кикбоксингу и призером Чемпионата мира по рукопашному бою. Его имя также известно поклонникам смешанных единоборств (MMA) – Швец является обладателем пояса лиги ProFC в полусреднем весе. Он начал свою профессиональную карьеру в 2011 году и выступал в престижных российских бойцовских организациях, таких как ACB и ProFC.

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