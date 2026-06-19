Спортивный праздник в обновленном игровом зале «Спарты» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В спортивном комплексе «Спарта» в Донецке состоялся праздник по случаю открытия обновленного игрового зала. Здесь капитально отремонтирована и крыша здания, находившаяся в плачевном состоянии.

В основном зале появился новый паркет, заменены потолок и высокие окна, установлены современные системы освещения, вентиляции и теплоснабжения. Также обновлены трибуны.

А облицован игровой зал в цветах российского триколора; красные и синие колонны выделяются на фоне белых стен и потолка.

— Завоюем еще больше медалей, — сказали «КП Донецк» спортсмены сборной команды Донецкой Народной Республики по баскетболу среди юниоров перед показательным матчем.

НА ОЧЕРЕДИ — БАССЕЙН

С момента постройки «Спарты» в 1973 году здесь ни разу не делали капитального ремонта. Игровой зал стал современным за счет региональных средств. Работы в течение семи месяцев провели местные строители.

— Это только первый этап. Спортивный комплекс «Спарта», который только в прошлом году посетили больше 200 тысяч человек, требует вложений и дальше. Следующим этапом его восстановления станет капитальный ремонт бассейна, — в беседе с журналистами сказал заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.

Он отметил, что благодаря поддержке федерального центра спортивные объекты в регионе не только капитально ремонтируются, но и оснащаются новым инвентарем. На «Спарте» установлено современное оборудование для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом. Уже сейчас спортсмены занимаются здесь в режиме нон-стоп.

Кирилл Макаров рассказал, что благодаря поддержке федерального центра есть возможность не только приводить в порядок спортивные объекты, но и оснащать их современным инвентарем Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец отметил большое значение открытия обновленной «Спарты» для развития игровых видов спорта.

Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

— Раньше это был классический советский спортзал с окрашенными однотонными стенами, а теперь он стал современным по виду и оснащению, — сказал Максим Швец.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский рассказал, что занимался здесь в детстве.

— Рад, что сегодня активно развивается как профессиональный спорт, так и любительский. Важно создавать условия, чтобы у детей, молодежи и всех, кто хочет заниматься спортом, были возможности для тренировок, — отметил он.

В Донецке в спорткомплексе «Спарта» после капремонта открыли игровой зал Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке в спорткомплексе «Спарта» после капремонта открыли игровой зал Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке в спорткомплексе «Спарта» после капремонта открыли игровой зал Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке в спорткомплексе «Спарта» после капремонта открыли игровой зал Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Украшением праздника стал показательный матч спортсменов сборной команды ДНР по баскетболу среди юниоров до 18 лет. Интерес у присутствующих вызвал конкурс трехочковых бросков среди лучших снайперов. А изюминкой стали выступления воспитанниц Федерации чир спорта — команд «Феникс» и «Скай Вей».

Спортивный праздник в обновленном игровом зале «Спарты» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный праздник в обновленном игровом зале «Спарты» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный праздник в обновленном игровом зале «Спарты» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный праздник в обновленном игровом зале «Спарты» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный праздник в обновленном игровом зале «Спарты» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный праздник в обновленном игровом зале «Спарты» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный праздник в обновленном игровом зале «Спарты» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный праздник в обновленном игровом зале «Спарты» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный праздник в обновленном игровом зале «Спарты» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный праздник в обновленном игровом зале «Спарты» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Восстановление спортивной инфраструктуры в регионе набирает оборотов. Улучшение условий для занятий спортом как для детей, так и для взрослых на контроле у Главы ДНР Дениса Пушилина.

— Если говорить о столице ДНР, то в Пролетарском районе планируем построить бассейн. Также в этом году в Кировском районе Донецка начнется строительство спортивного комплекса. Не может не радовать поддержка федерального центра, — сказал Кирилл Макаров.

В Донецке в спорткомплексе «Спарта» после капремонта открыли игровой зал Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке в спорткомплексе «Спарта» после капремонта открыли игровой зал Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке в спорткомплексе «Спарта» после капремонта открыли игровой зал Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке в спорткомплексе «Спарта» после капремонта открыли игровой зал Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке в спорткомплексе «Спарта» после капремонта открыли игровой зал Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП