В Горловке из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали семь человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке из-за атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины пострадали семь человек.

- В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены семь мирных жителей, - сказал глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Он добавил, что из-за удара дрона в городе был поврежден автомобиль одного из коммунальных предприятий. Также из-за еще одной атаки дрона противника в Никитовском районе Горловки был поврежден пассажирский автобус.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике 24 июля при атаках дронов ВСУ погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. В Шахтерском округе на выезде из Кировского ударный беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Водитель 1973 года рождения погиб на месте.

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