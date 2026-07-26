В Снежном ВСУ атаковали пожарную автоцистерну МЧС России. Фото: МЧС России по ДНР

В Снежном вооруженные формирования Украины атаковали пожарную автоцистерну МЧС России. Как сообщили в ведомстве, днем 25 июля огнеборцы тушили пожар, возникший после удара беспилотника противника.

Во время работы вражеские дроны атаковали повторно - удар пришелся по пожарной автоцистерне. Повреждены крыша, остекление и кабина боевого расчета. К счастью, никто из личного состава не пострадал.

Ранее сообщалось, что за сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 17 БПЛА вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике 24 июля при атаках дронов ВСУ погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. В Шахтерском округе на выезде из Кировского ударный беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Водитель 1973 года рождения погиб на месте.

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