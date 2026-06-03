Момент атаки ВСУ на автобус в Енакиево попал на камеры наблюдения. Фото: Штаб обороны ДНР

Момент удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу «Москва - Симферополь» в Енакиево попал на камеры наблюдения. Запись показывает, как автобус движется по дороге в черте города. Дрон подлетает сзади и бьет по транспортному средству. Сразу после взрыва камера резко опускается - предположительно, от ударной волны.

Напомним, что ранним утром ВСУ атаковали автобус ударным БПЛА. Погибли семь мирных жителей, еще 11 человек ранены. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево. По его словам, в больнице остаются десять человек, среди них один ребенок. Их состояние оценивается как среднетяжелое, у всех диагностирована баротравма.

Момент атаки ВСУ на автобус в Енакиево попал на камеры наблюдения. Видео: ТАСС

Кроме того, официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в Енакиево возбуждено уголовное дело.

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