СК России возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Енакиево (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус в Енакиево возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ - террористический акт.

По данным следствия, ранним утром 3 июня украинские вооруженные формирования ударили ударным беспилотником по автобусу, следовавшему по маршруту «Москва - Симферополь». Предварительно, семь человек погибли, еще 11 получили ранения. Информация о пострадавших уточняется.

Следственный комитет устанавливает все детали преступления и конкретных причастных лиц.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево.

Кроме того, Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате удара погибли семь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очередной акт нечеловеческой агрессии: При атаке БПЛА ВСУ на автобус «Москва – Симферополь» в ДНР погибли 7 человек, еще 11 ранены

При атаке БПЛА ВСУ на автобус «Москва – Симферополь» в ДНР погибли семь человек (подробнее)