В Енакиево из-за атаки БПЛА ВСУ погибли семь человек, еще 11 получили ранения

В Енакиево из-за атаки БПЛА ВСУ погибли семь человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины ранним утром совершили очередной акт нечеловеческой агрессии. В Енакиево ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва - Симферополь». По предварительным данным, погибли семь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают помощь.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Напомним, что 2 июля один мирный житель погиб и еще шесть пострадали в ДНР из-за атак БПЛА ВСУ. В Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге при налете дрона погиб водитель такси. На автодороге Донецк - Горловка был ранен мужчина 1974 года рождения. В Углегорске городского округа Енакиево получил ранения средней степени тяжести мужчина 1991 года рождения.

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