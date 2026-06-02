Один человек погиб и шесть ранены в результате атак украинских БПЛА в ДНР

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один мирный житель погиб и еще шесть пострадали в ДНР из-за атак БПЛА ВСУ. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге при налете дрона погиб водитель такси: мужчина 1970 года рождения.

Тем временем на автодороге Донецк - Горловка был ранен мужчина 1974 года рождения. В Углегорске городского округа Енакиево получил ранения средней степени тяжести мужчина 1991 года рождения.

В Светлодарске городского округа Дебальцево пострадали двое мужчин (1996 и 2001 годов рождения).

В Никитовском районе Горловки ранен мужчина 1980 года рождения. А в Селидово Красноармейского округа тяжело ранен мужчина 1980 года рождения.

Глава ДНР выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Пушилин добавил, что во время атак были повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево и на дорогах вблизи Донецка.

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