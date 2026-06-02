В Донецке из-за атаки БПЛА ВСУ погиб мужчина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Буденновском районе Донецка на объездной трассе в сторону поселка Еленовка беспилотник вооруженных формирований Украины атаковал гражданский автомобиль. В результате этого обстрела погиб водитель автомобиля.

- По поступившей информации, в Буденновском районе в результате атаки БПЛА на гражданский автомобиль на объездной дороге в сторону пгт Еленовка погиб водитель, - сказал глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Ранее сообщалось, что в Горловке в результате взрыва украинского суббоеприпаса типа «колокольчик» погиб мирный житель. Еще одна женщина получила ранения.

Кроме того, украинский FPV-дрон пытался атаковать скопление людей на рынке в Горловке, но его подавила система «Купол Донбасса». Самодельное взрывное устройство было сделано на базе кумулятивного заряда ПГ-9С. Взрывотехники ФСБ уничтожили его.

ФСБ задержала жителя Донецка за публичные призывы к терроризму