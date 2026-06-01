В Горловке от взрыва суббоеприпаса ВСУ погиб мирный житель, еще ранена женщина

В Горловке в результате взрыва украинского суббоеприпаса типа «колокольчик» погиб мирный житель. Еще одна женщина ранена. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

- Мирный житель Горловки погиб в результате детонации суббоеприпаса ВФУ типа «колокольчик». Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким, - сказал Иван Приходько.

Ранее сообщалось, что 29 мая в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских ударных беспилотников пострадали пять мирных жителей. В Никитовском районе Горловки тяжелые ранения получил мужчина. В Калининском районе Горловки ранения средней тяжести получила женщина. В Мангушском округе средней тяжести ранен мужчина. В Центрально-Городском районе Горловки пострадали мужчины.

Кроме того, в ДНР 28 мая в результате атак украинских ударных беспилотников погибли три мирных жителя и еще пятеро пострадали.

