В больнице после атаки ВСУ в Енакиево остаются 10 человек, включая ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево.

По его словам, в больнице остаются десять человек, среди них один ребенок. Их состояние оценивается как среднетяжелое, у всех диагностирована баротравма. Пострадавшие получают необходимое лечение. Для ребенка готовят телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Еще один пострадавший после осмотра отпущен домой - ему оказали амбулаторную помощь.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вооруженные формирования Украины ранним утром совершили очередной акт нечеловеческой агрессии. В Енакиево ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва - Симферополь». В результате удара погибли семь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

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