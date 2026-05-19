ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах Сидорово и Красного Лимана в ДНР (архивное фото)

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по противнику в районах Сидорово и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, противник потерял до 190 военнослужащих, четыре бронемашины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что за сутки группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение семи бригадам ВСУ. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР. Противник потерял до 160 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы.

