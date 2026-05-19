«Южная» группировка войск уничтожила две станции РЭБ ВСУ в ДНР (архивное фото)

Бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение трем бригадам вооруженных формирований Украины в районах Новоселовки, Малиновки, Тихоновки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

- Противник потерял до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ вместе с 4-й бригадой «Южной» группировки войск Минобороны России продолжает охоту на украинских диверсантов в Константиновке. За время работы бойцы ФСБ обнаружили и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника, а также ретранслятор, который использовался для управления беспилотниками.

Кроме того, успехи российских войск на севере ДНР приблизили освобождение Святогорска.

