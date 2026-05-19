Российские войска уничтожают живую силу и технику ВСУ на всех направлениях в ДНР (архивное фото)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уничтожать живую силу и технику украинских боевиков на всех направлениях в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Министерстве обороны России, бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение вооруженным формированиям Украины в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

- Противник потерял до 90 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие, - рассказали в военном ведомстве России.

Там добавили, что военнослужащие группировки войск «Центр» ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции.

- Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новогригоровка, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Белозерское Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

На этом направлении российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

