ВС РФ при освобождении Гришино в ДНР использовали непогоду и спецсредства

Бойцы 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки воск «Центр» приняли активное участие в освобождении Гришино в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, штурм населенного пункта проходил в условиях крайне сложной обороны противника, который подготовил на этом участке разветвленную сеть укреплений и огневых точек.

Успеху пехоты предшествовала масштабная работа подразделений беспилотных систем. Разведчики вскрывали позиции и скопления живой силы ВСУ, передавая точные координаты для нанесения ударов. Для подавления обороны активно применялись ударные БПЛА самолетного типа «Молния», FPV-дроны и артиллерия. Непрерывное наблюдение с воздуха позволило командованию контролировать ситуацию в режиме реального времени и безопасно координировать действия штурмовых групп.

- Военнослужащие перемещались в Гришино по одному - ночью под пончо, днем - в условиях тумана или дождя. Это позволяло скрытно накапливаться на указанных рубежах и минимизировать потери от вражеских дронов и снайперов. Заняв позиции, штурмовики методично зачищали опорные пункты противника, действуя под пристальным наблюдением с воздуха, - сообщили в Минобороны России.

В ходе боев украинское командование попыталось перебросить в Гришино резервы на бронетехнике, однако контрудар был сорван. Расчеты БПЛА своевременно обнаружили выдвижение техники, которая была уничтожена точным огнем артиллерии и дронами-камикадзе. Взятие Гришино позволило значительно улучшить тактическое положение российских войск и открыло новые возможности для развития наступления на Добропольском направлении.

Напомним, что бойцы группировки войск «Центр» выбили противника из населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике 21 апреля 2026 года.

Кроме того, ВС РФ продвигались в Гришино ДНР на восстановленной технике ВСУ производства США.

