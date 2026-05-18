Успехи ВС РФ на севере ДНР приближают освобождение Святогорска

Успехи российских войск на севере ДНР приблизили освобождение Святогорска. Об этом в эфире «Россия 24» заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, позиции улучшились в районе парка «Святые горы», а также есть продвижение в сторону ранее освобожденных Татьяновки и Пришиба. Все это приближает освобождение самого Святогорска.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные формирования Украины терпят поражение на территории национального парка «Святые горы». Российские подразделения расширяют контроль в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации начали бои внутри населенного пункта Рай-Александровка на Славянском направлении. ВС РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Отметим, что населенный пункт находится в 17 километрах от Краматорска и Славянска.

