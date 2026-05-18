ВС РФ улучшили тактическое положение в ДНР (архивное фото)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать территорию ДНР от украинских боевиков, занимая более выгодные рубежи и позиции. За сутки группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, а также нанесла удары по ВСУ в районах Красного Лимана и Сидорово в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, противник потерял более 180 человек личного состава, танк, две бронемашины, 20 автомобилей, РСЗО и две артсистемы.

На другом направлении «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю. ВС РФ нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах Дружковки, Пискуновки, Краматорска, Николайполья, Алексеево-Дружковки и Новоселовки в Донецкой Народной Республике.

ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, пять бронемашин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике девяти бригадам ВСУ в районах Новониколаевки, Доброполья, Торецкого, Кучеров Яра, Новоалександровки, Шевченко, Сергеевки в Донецкой Народной Республике, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

За сутки на данном направлении ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, четыре бронемашины, семь автомобилей, реактивную систему залпового огня, три артсистемы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.

