«Купол Донбасса» за неделю уничтожил 38 БПЛА ВСУ в ДНР.

За прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике сорвали 38 попыток террористических атак со стороны вооруженных формирований Украины. Как сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, безопасность региона обеспечили слаженные действия системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и мобильных огневых групп. Противник продолжает использовать тактику комбинированных налетов, выбирая в качестве целей не только объекты критической инфраструктуры, но и места массового скопления мирных жителей.

Одним из наиболее опасных инцидентов стала попытка удара по Старобешевской ТЭС. На подлете к станции мобильные группы уничтожили дрон FP-2, оснащенный мощной осколочно-фугасной боеголовкой ОФАБ-120. Кроме того, на трассе Донецк - Мариуполь был перехвачен беспилотник «Чаклун-В», охотившийся на гражданские автомобили, а в Горловке предотвращена трагедия, где дрон ВСУ «Батон» пытался ударить по массовому скоплению людей на автостанции.

Кроме того, в Ольгинке и Красной Поляне перехвачены ударные дроны FP-2 и «Б-2 70», вооруженные осколочно-фугасными снарядами. Эти аппараты планировалось использовать для ударов по жилым секторам.

- Система «Купол Донбасса», управляемая военнослужащими регионального Управления ФСБ России, и сводные мобильные огневые группы перехватили вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры, - сказал Глава ДНР.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сбили 11 вражеских беспилотников.

