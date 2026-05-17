«Купол Донбасса» за сутки сбил 11 дронов ВСУ над ДНР. Фото (архив): ТГ/Пушилин

За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сбили 11 вражеских беспилотников.

В Штабе обороны ДНР призвали жителей при обнаружении обломков или любых взрывоопасных предметов немедленно сообщать об этом по телефонам экстренных служб.

Напомним, что подразделения Росгвардии в ДНР успешно противодействуют попыткам ВСУ использовать беспилотники для атак на мирные объекты Республики. За последний месяц бойцы уничтожили десятки вражеских БПЛА. В течение месяца в результате слаженной работы мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения в небе над ДНР было сбито более 40 ударных БПЛА противника

Кроме того, вооруженные формирования Украины пытались атаковать ударным беспилотником «Батон» скопление людей на автостанции в Горловке.

