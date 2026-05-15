ВСУ пытались ударить дроном «Батон» по людям на автостанции в Горловке. Фото: Штаб обороны ДНР

Вооруженные формирования Украины пытались атаковать ударным беспилотником «Батон» скопление людей на автостанции в Горловке. Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.

- Взрывотехники ФСБ уничтожили осколочно-фугасную боеголовку на месте, - отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике наращивают число мобильных огневых групп, чтобы эффективнее бороться с украинскими беспилотниками. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, техническим специалистам ДНР предстоит гонка с ВСУ, которая в итоге позволит обеспечить безопасность в регионе.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике радиоэлектронная система защиты от беспилотников «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 27 террористических атак ВСУ. На подлете к жилым кварталам Петровского района Донецка был сбит вражеский дрон Hornet.

