В Шахтерске из-за обстрела ВСУ погиб человек, еще восемь ранены

Вооруженные формирования Украины ударили беспилотником по центру Шахтерска. В результате этого обстрела есть пострадавшие мирные жители. Об этом ТАСС сообщил глава администрации города Александр Шатов. По его информации, противник атаковал Дом культуры.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава ДНР, в результате этого обстрела в больнице скончался один из пострадавших.

- Один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений, - сказано в сообщении.

Кроме погибшего, ранения получили еще восемь человек.

Ранее сообщалось, что пять мирных жителей Республики получили ранения 1 мая в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Тогда в результате обстрелов со стороны противника повреждены жилые дома в Мариуполе и Кураховском округе, а также объекты инфраструктуры в селе Первомайском Тельмановского округа.

