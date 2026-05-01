В ДНР из-за обстрелов ВСУ пострадали пять человек

Пять мирных жителей Республики получили ранения 1 мая в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

На автодороге Селидово - Горняк в Кураховском округе украинские боевики атаковали ударным беспилотником гражданский объект. Ранения разной степени тяжести получили четверо мужчин - 1989, 1992, 1996 и 2001 годов рождения. В Красноармейске в результате атаки беспилотного летательного аппарата противника ранения средней степени тяжести получила женщина 1950 года рождения.

- Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, - сказал глава региона.

Он добавил, что в результате обстрелов со стороны противника повреждены жилые дома в Мариуполе и Кураховском округе, а также объекты инфраструктуры в селе Первомайском Тельмановского округа.

