В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали двое мирных жителей

Два мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали 30 апреля 2026 года в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

На автодороге между Светлодарском и Дебальцево украинские боевики атаковали с помощью ударного беспилотника гражданский автомобиль. Ранения средней степени тяжести получили двое мужчин - 1980 и 1982 годов рождения. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что 28 апреля в Донецкой Народной Республике один человек погиб и четверо мирных жителей пострадали в результате киевской агрессии. На автодороге Курахово - Донецк украинские боевики атаковали автомобиль с помощью ударного беспилотника. В результате атаки погиб мужчина. Также ранения средней степени тяжести получили четверо мужчин.

