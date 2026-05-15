В ДНР увеличивают число мобильных огневых групп для борьбы с дронами ВСУ. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике наращивают число мобильных огневых групп, чтобы эффективнее бороться с украинскими беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью ТАСС в рамках XVII Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum».

- Мы сейчас увеличиваем количество мобильных огневых групп, чтобы уничтожать беспилотники, потому что без этого мы уже не обойдемся, - сказал Пушилин.

Он также отметил, что техническим специалистам ДНР предстоит гонка с ВСУ, которая в итоге позволит обеспечить безопасность в регионе.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике радиоэлектронная система защиты от беспилотников «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 27 террористических атак ВСУ. На подлете к жилым кварталам Петровского района Донецка был сбит вражеский дрон Hornet.

