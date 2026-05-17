Расчеты ударных дронов ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Расчеты ударных дронов 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии группировки войск «Центр» нанесли серию ударов по пункту управления беспилотниками украинских боевиков на Добропольском направлении. По вражескому объекту работали и самолетные БПЛА, и квадрокоптеры. Об этом сообщили в Минобороны России.

Получив координаты цели, операторы сразу приступили к поражению. В результате пункт управления противника был уничтожен - это позволило штурмовым группам продвинуться вперед.

Разведывательные дроны батальона работают и днем, и ночью. Они выявляют вражеские объекты, замаскированные позиции, маршруты подвоза и передвижение украинских боевиков на переднем крае, после чего координаты целей передают на командный пункт для принятия решения об ударе.

Ранее сообщалось, что расчет самоходной пушки «Малка» ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Купол Донбасса» за сутки сбил 11 дронов ВСУ над ДНР

Над ДНР нейтрализованы 11 вражеских БПЛА (подробнее)