Расчет самоходной пушки «Малка» ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Расчет 203-миллиметровой самоходной пушки «Малка» из 385-й артиллерийской бригады группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Как сообщили в Минобороны России, координаты цели, которая находилась в лесополосе, передали с помощью беспилотника «Орлан».

Получив данные, артиллеристы выдвинулись на позицию, перевели машину из походного в боевое положение и сделали серию выстрелов. Каждый 110-килограммовый осколочно-фугасный снаряд летел больше 25 километров. Опорный пункт накрыли точно. Сразу после удара расчет покинул огневую позицию.

Артиллеристы используют разные боеприпасы, чтобы уничтожать живую силу и технику противника - и на передовой, и в глубине обороны. Тем самым они поддерживают наступление штурмовых подразделений ВС РФ на Добропольском направлении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике.

