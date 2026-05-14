Бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ продолжают продвижение в ДНР (архивное фото)

Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России продолжают продвижение в Донецкой Народной Республике. Также бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

- Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Криворожье, Анновка, Торское, Василевка, Сергеевка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

Боевики ВСУ на этом направлении за последние сутки потеряли более 300 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что расчеты БПЛА ВС РФ уничтожили пункты управления и тяжелые коптеры ВСУ в ДНР.

