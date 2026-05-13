Расчеты БПЛА ВС РФ уничтожили пункты управления и тяжелые коптеры ВСУ в ДНР

Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Центр» продолжают эффективно работать на Добропольском направлении. Они перехватывают тяжелые вражеские гексакоптеры, уничтожают пункты управления ВСУ и поддерживают наступление российских штурмовых подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.

Перед вылетом военные собирают дрон и скрытно запускают его с заранее подготовленной позиции. «Молния-2» устроена по самолетной схеме - это позволяет ей развивать скорость выше, чем у обычного FPV-дрона, и лететь с полезной нагрузкой на гораздо большее расстояние. В софте беспилотника заложены элементы искусственного интеллекта: он помогает преодолевать радиопомехи и с помощью машинного зрения самостоятельно преследовать цель.

В зависимости от задачи операторы используют разные боеприпасы - есть и повышенной мощности, чтобы уничтожать укрепления, технику, живую силу и даже воздушные цели. В связке с обычными FPV-дронами «Молния-2» быстро ликвидирует обнаруженные объекты и помогает пехоте на линии боевого столкновения.

