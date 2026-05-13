Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России заняли более выгодные рубежи в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
- Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Белицкое, Приют, Доброполье, Торское, Кучеров ЯР Донецкой Народной Республики, - рассказали в военном ведомстве России.
Там добавили, что потери украинских боевиков на этом направлении составили до 310 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ нанесли поражение ВСУ в ДНР.
Кроме того, сообщалось, что расчет «Гиацинт-Б» Вооруженных сил Российской Федерации уничтожил пункт управления БПЛА украинских боевиков на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.
