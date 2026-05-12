Расчет «Гиацинт-Б» ВС РФ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ у Доброполья.

Расчет «Гиацинт-Б» Вооруженных сил Российской Федерации уничтожил пункт управления БПЛА украинских боевиков на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Получив координаты цели от операторов разведывательных беспилотников, артиллеристы подготовили орудие к работе, навели орудие на цель и выполнили серию точных выстрелов с дистанции более 25 километров. Попадание осколочно-фугасных 152-мм снарядов полностью уничтожило укрепление противника вместе с живой силой противника, - рассказали в Минобороны России.

Добропольское направлении находится в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение украинским боевикам в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что группировка войск «Центр» уничтожает живую силу и технику ВСУ в ДНР.

