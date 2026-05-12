Бойцы «Южной» группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение украинским боевикам в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
- Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Тихоновка и Артема Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.
За сутки на этом направлении потери вооруженных формирований Украины составили до 75 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации отразили атаки украинских боевиков в районах населенных пунктов Константиновка, Химик, Артема и Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, сообщалось, что десантники Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск провели урок мужества для донецких детей.
