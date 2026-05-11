ВС РФ отразили атаки ВСУ в районе Константиновки, Химика и Рай-Александровки ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации отразили атаки украинских боевиков в районах населенных пунктов Константиновка, Химик, Артема и Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что всего бойцы «Южной» группировки войск отразили три атаки штурмовых групп вооруженных формирований Украины.

- Противник потерял свыше 70 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что на Константиновском направлении саперы Вооруженных сил России разминируют освобожденные территории Донецкой Народной Республики.

Кроме того, сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России развернули Знамя Победы и поздравительный баннер в освобожденном населенном пункте Северск в Донецкой Народной Республике.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бойцы ВС РФ подняли знамя Победы над освобожденным территориями в ДНР

Штурмовые флаги и праздничные баннеры взмыли над Красноармейском, Гришино и Северском (подробнее)