Бойцы ВС РФ подняли знамя Победы над освобожденным территориями в ДНР. Фото: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил России подняли знамя Победы над освобожденными территориями Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Штурмовые флаги и праздничные баннеры взмыли над Красноармейском, Гришино и Северском, символизируя неразрывную связь поколений и верность героическим традициям нашего Отечества, - рассказали в Минобороны России.

Бойцы поздравляют жителей региона с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что для учащихся кадетского корпуса имени Героя ДНР А.В. Захарченко в Донецке десантники Псковского соединения ВДВ провели акцию «Герои нашего времени».

Кроме того, сообщалось, что в преддверии Дня Победы военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации провели мини-парад и мини-концерт для Марии Хитрич, которой в этом году исполняется сто лет.

