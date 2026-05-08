Для кадетов Донецка Псковские десантники провели акцию «Герои нашего времени». Фото: Минобороны России

Для учащихся кадетского корпуса имени Героя ДНР А.В. Захарченко в Донецке десантники Псковского соединения ВДВ провели акцию «Герои нашего времени». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также для ребят развернули уникальную экспозицию современных образцов вооружения и экипировки. Ребятам были продемонстрированы новейшие средства разведки и поражения, доказавшие свою высокую эффективность в ходе спецоперации.

В помещении школы также открыли фотовыставку «Сквозь время».

- Ярким завершением мероприятия стало выступление фронтовой творческой бригады Воздушно-десантных войск. В лучших традициях агитбригад военных лет артисты в погонах исполнили патриотические песни и театрализованные номера, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что по улицам Донецка в День Победы будет курсировать ретро-трамвай.

