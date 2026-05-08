По улицам Донецка в День Победы будет курсировать ретро-трамвай. Фото: Минтранс ДНР

В Министерстве транспорта ДНР рассказали, что в День Победы по улицам Донецка будет курсировать ретро-трамвай. Это стало уже доброй и полюбившейся жителям столицы ДНР традицией.

- Специалисты ГУП ДНР «Донэлектроавтотранс» провели обкатку трамвайных вагонов, чтобы 9 мая праздничный ретро-трамвай вышел на линию и подарил жителям и гостям столицы особую атмосферу великого праздника, - рассказали в Минтранса ДНР.

Там добавили, что трамвай будет работать на маршруте № 1«ДМЗ – Железнодорожный вокзал»: отправление от остановочного пункта «ДМЗ»: - 09:38, 11:10; отправление от остановочного пункта «ЖД Вокзал»: - 10:20, 11:55.

Ранее сообщалось, что с 4 по 6 мая 2026 года, накануне празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Мариуполе стартовала серия тематических экскурсий на ретро-трамвае.

Кроме того, сообщалось, что в преддверии Дня Победы Донецк присоединился к Всероссийской акции «Сад памяти».

