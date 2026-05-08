В Донецке в преддверии Дня Победы прошла акция «Сад Памяти»

В преддверии Дня Победы Донецк присоединился к Всероссийской акции «Сад памяти». В Парке Ленинского Комсомола прошла торжественная церемония, участниками которой стали члены семей погибших военнослужащих, находящиеся на сопровождении в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР.
Родные и близкие погибших защитников собрались, чтобы почтить их память. В честь беззаветной отваги и самопожертвования героев было высажено 30 молодых саженцев рябины. Участники акции с трепетом и любовью сажали каждое деревце, вкладывая в него частичку своей души и памяти. В их глазах читалась боль утраты, но одновременно - глубокая гордость и решимость сохранить наследие героев для будущих поколений.
Ранее сообщалось, что жители ДНР собрались у «Саур-Могилы» в преддверии Дня Победы. Ветераны и участники СВО возложили цветы к Вечному огню.
